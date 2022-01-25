"الخارجية": طائرة مساعدات طبية وغذائية تونسية في طريقها الى فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارة فلسطين لدى تونس، بأن طائرة عسكرية تونسية تحمل قافلة مساعدات إنسانية طبية وغذائية بما فيها مركبة إسعاف ولقاحات ضد فيروس "كورونا"، ستقلع صباح غد الأربعاء من مطار العوينة في تونس، باتجاه العاصمة الأردنية عمان.وسيشارك سفير دولة فلسطين وطاقم السفارة في تونس في الموكب الرسمي لانطلاق القافلة، المقدمة من الشعب والجمهورية التونسية إلى شعبنا الفلسطيني.وأعربت الوزارة باسم دولة فلسطين عن تقديرها للجمهورية التونسية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، وللهلال الأحمر التونسي، على هذه اللفتة الكريمة التي اعتاد شعبنا عليها من الأشقاء في تونس، تعبيراً عن وحدة الدم الفلسطيني التونسي، وعن المواقف الأخوية الصادقة التي تتخذها تونس إلى جانب قضية شعبنا وحقوقه في المحافل كافة، والدعم التونسي اللامحدود لشعبنا.وتتابع الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى تونس وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتأمين وصول هذه المساعدات إلى أرض الوطن.