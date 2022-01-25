الخليل: مستوطنون يهاجمون المواطنين ويصيبون شابًا برضوض بالبلدة القديمة

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برضوض، اليوم الثلاثاء، في هجوم نفذه مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم، ورشقوها بالحجارة في البلدة القديمة من مدينة الخليل.وأفاد المواطن بدر الداعور التميمي الذي يملك محلا تجاريا لبيع المقتنيات التراثية في "عين عسكر" بالبلدة القديمة لـ"وفا"، بأن مستوطني "بيت رومانو" المسلحين، هاجموا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي المواطنين، ورشقوهم بالحجارة ما تسبب بإصابة شاب برضوض، وتحطيم عدة أواني فخاريه وتراثية في محل تجاري تعود ملكيته لتجمع أصحاب الحرف السياحية.وقال إن عدة مركبات ومحال تجارية تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات الشويكي ومسودة وطباخي وأبو خلف وغيرهم تضررت بفعل الهجوم.وذكر أن المواطنين حاولوا صد الهجوم إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المواطنين.يشار إلى أن المستوطنين احتلوا مدرسة أسامة بن المنقذ وهي مدرسة فلسطينية أسست عام 1981، وحولوها إلى مدرسة يهودية أطلقوا عليها اسم "بيت رومانو" ويلتحق فيها ما يقارب من 250 مستوطنا.