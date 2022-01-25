شؤون فلسطينية

"ارتفاع كبير".. فلسطين تسجل 4095 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

"ارتفاع كبير".. فلسطين تسجل 4095 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل11 وفاة، و4095 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 12860، فيما سجلت 543 حالة تعافٍ.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: قطاع غزة (4)، الخليل (2)، جنين (1)، سلفيت (1)، طوباس (1)، نابلس (1)، طوباس (1).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 122، ضواحي القدس 212، الخليل 414، بيت لحم 388، رام الله والبيرة 750، نابلس 572، طولكرم 220، سلفيت 54، طوباس 51، جنين 177، أريحا والأغوار 241، قطاع غزة 894، في أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة آذار/ مارس 2022.

وأكدت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 5، ضواحي القدس 87، الخليل 72، بيت لحم 77، رام الله والبيرة 70، نابلس 21، طولكرم 54، سلفيت 8، طوباس 13، جنين 19، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 105.

وعن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين، أشارت إلى أنها بلغت 95.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 96 مصابا، بينهم 23 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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