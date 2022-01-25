التربية والتعليم: القرار بتعطيل الدوام من عدمه سيكون وفقًا لتطورات الحالة الجوية

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، انتظام دوام المدارس في كافة محافظات الوطن.وأوضح الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستتخذ القرار المناسب بتعطيل الدوام من عدمه وفقا لتطورات الحالة الجوية السائدة في كل محافظة على حدا.من جهة ثانية، أهاب الخضور بكافة المواطنين، الالتزام بالإجراءات الصحية والارشادات العامة بشأن ارتداء الكمامة في المدارس والتباعد للحفاظ على عدم انتشار فيروس كورونا في صفوف الطلبة والكادر التعليمي.