هيئة الأسرى تحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

رام الله - دنيا الوطنحذر وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادرالخطيب، من استشهاد الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد في ظل ما يعيشه من أوضاع صحية خطيرة للغاية جراء الإهمال الطبي بحقه.وأوضح الخطيب اليوم الثلاثاء، أن حالة الأسير أبو حميد الصحية تسوء يوما بعد يوم وأن الاطباء يبقونه على أجهزة التنفس الاصطناعي وتحت التخدير والتنويم نظرا لعدم قدرة الأطباء على إخراج السوائل المتجمعة في رئتيه حيث يعاني من التهاب حاد في الرئتين وتلوث جرثومي وانعدام في المناعة.وشدد الخطيب على ضرورة توسيع رقعة التضامن الشعبي إسنادا للأسير ناصر أبو حميد ولكافة الأسرى في سجون الاحتلال ووضع خطة وطنية استراتيجية بالخصوص وبمشاركة الكل الفلسطيني.