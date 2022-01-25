شؤون فلسطينية

بداية رام الله: الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بتهمة تداول أوراق بنكوت مزورة

بداية رام الله: الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بتهمة تداول أوراق بنكوت مزورة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (م،أ) بتهمة تداول أوراق بنكنوت مزورة بالاشتراك سنداً لأحكام المادة 240/1 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات، وإتلاف العملة المضبوطة حسب الأصول.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة عرين أبو دعموس وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

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