الاتحاد الأوروبي:سنعلن ميزانيتنا بالربع الأول من هذا العام وثم نُقر ميزانية دعم السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنيعقد سفراء وقناصل الدول لقاءً اليوم، مع وزير الخارجية رياض المالكي لبحث آخر التطورات في القدس خاصة ما يجري في حي الشيخ جراح وإعلان الاحتلال عن وحدات استيطانية جديدة في الضفة.وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان مبينا انه سيتم أيضا خلال الاجتماع طرح قضة الاسرى وملف المرضى منهم خاصة ناصر أبو حميد وانهاء قضية الاعتقال الإداري.وبشأن الدعم الأوربي، أكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إقرار ميزانيته حيث من المقرر الإعلان عنها في الربع الأول من هذا العام ليتسنى بعد ذلك إقرار ميزانية السلطة الفلسطينية وآلية الصرف لكافة الجهات كوكالة (أونروا) والمشاريع التنموية والتطويرية وغيرها.