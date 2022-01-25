الحسيني: الاحتلال يواصل مشاريعه الاستيطانية في القدس للإجهاز على الجزء الشرقي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني إن مخطط الاحتلال لإقامة مجمع استيطاني في منطقة باب الخليل بالقدس المحتلة يأتي ضمن مشاريع الاحتلال التي يمضي في تنفيذها على قدم وساق في كل أنحاء القدس المحتلة.وأوضح الحسيني اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال لا يترك فجوة في القدس إلا ويحاول وضع يده عليها ويقيم البنية التحتية لها بحجة السياحة ولكنها بالأصل هي مشاريع استيطانية على حسابمنازل المواطنين في القدس.وأضاف الحسيني أن الاحتلال يواصل هذه المشاريع الاستيطانية ويخصص الاموال الطائلة لها والتي تقدر بمليارات الشواقل بهدف تسمين المستوطنات وتنفيذ مشاريعه الاستيطانية وصولا إلى الإجهاز على الجزء الشرقي من المدينة المقدسة الأمر الذي لن يتحقق على الاطلاق .