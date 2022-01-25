دولي

شاهد: بايدن يشتم صحفيا بـعبارة "نابية"

شاهد: بايدن يشتم صحفيا بـعبارة "نابية"
رام الله - دنيا الوطن
شتم الرئيس الأمريكي جو بايدن، صحفيًا، واصفا إياه بـ"ابن العاهرة" خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وحصلت الواقعة بعد اجتماع مجلس التنافس في البيت الأبيض لمحاولة خفض الأسعار، حيث إلتقى الرئيس الأمريكي مجموعة من الصحفيين في الغرفة الشرقية.

ووجه مراسل (فوكس)، بيتر دوسي، سؤالا لبايدن، قائلا: "هل ستجيب عن سؤال حول التضخم؟ هل تعتقد أن التضخم مسؤولية سياسية في الانتخابات النصفية المقبلة؟".

وأجاب الرئيس الأمريكي، قائلا: "إنه أصل عظيم... الكثير من التضخم"، ثم أضاف بايدن قائلا: "يا له من غبي ابن عاهرة"، حسب قوله.

وأشارت شبكة "سي إن إن" أن بايدن اتصل بالصحفي بعد وقت قصير من الحوار الذي دار بينهما واعتذر عن تصرفه، مؤكدا أنه "لطّف الأجواء"، وأشار إلى أنه يُقدر له ذلك.

وقال الصحفي عن بايدن: "لقد اتصل بي بعد حوالي الساعة مما حدث، وقال لي: لا شيء شخصي"، حسب قوله.


 

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