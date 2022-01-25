دولي

اسرائيل تواجه ثلاثة تحديات.. ما هي؟

اسرائيل تواجه ثلاثة تحديات.. ما هي؟
رام الله - دنيا الوطن
حذر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي من التحديات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، مشيرا إلى "عدم وجود خطة شاملة وطويلة الأمد للتصدي لهذه التحديات".

وفي تقرير له، أوضح المعهد أن "إسرائيل تواجه 3 تحديات رئيسية وهي المشروع النووي لإيران وسعيها لامتلاك أسلحة نووية وقدرتها على إنتاج قنبلة نووية، والأوضاع الأمنية الخطيرة في الضفة الغربية، والاستقطاب الاجتماعي الداخلي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) بأن  "الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أكد عند تسلمه نسخة من التقرير، أهمية رأب الصدع - لا سيما في القضايا السياسية - ومنع الانشقاق في المجتمع، للحفاظ على أمن إسرائيل واستقرارها وازدهارها".

أخبار ذات صلة

كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجنحين باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجنحين باتجاه بحر اليابان

شاهد: بايدن يشتم صحفيا بـعبارة &#34;نابية&#34;

شاهد: بايدن يشتم صحفيا بـعبارة "نابية"

روسيا: أكثر من 67 ألف جديدة بفيروس (كورونا)

روسيا: أكثر من 67 ألف جديدة بفيروس (كورونا)

5.6 مليون وفاة و354 مليون إصابة بفيروس (كورونا) في العالم

5.6 مليون وفاة و354 مليون إصابة بفيروس (كورونا) في العالم

الكاميرون: 8 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع قبل مباراة بكأس أمم إفريقيا

الكاميرون: 8 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع قبل مباراة بكأس أمم إفريقيا

&#34;أوضاع أمنية خطيرة بالضفة&#34;.. معهد الأمن القومي الإسرائيلي يحذر من ثلاثة تحديات

"أوضاع أمنية خطيرة بالضفة".. معهد الأمن القومي الإسرائيلي يحذر من ثلاثة تحديات

عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون الاستيلاء على السلطة وحل الحكومة والبرلمان

عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون الاستيلاء على السلطة وحل الحكومة والبرلمان

واشنطن تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران

واشنطن تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة مستوطن رشقا بحجارة شبان فلسطينيين قرب المسجد الإبراهيمي

إصابة مستوطن رشقا بحجارة شبان فلسطينيين قرب المسجد الإبراهيمي

فلسطين تشارك في اجتماعات اللجان الفنية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بالقاهرة

فلسطين تشارك في اجتماعات اللجان الفنية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بالقاهرة

الدفاع المدني بغزة يوجه رسائل مهمة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي غدًا

الدفاع المدني بغزة يوجه رسائل مهمة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي غدًا

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

مصرع صيّاد غرقًا في بحر غزة

مصرع صيّاد غرقًا في بحر غزة

منوعات

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

شاهد: مقطع حماسي من &#34;عروس بيروت 3&#34; يصدم الجميع

شاهد: مقطع حماسي من "عروس بيروت 3" يصدم الجميع

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان &#34;إنت صعبان عليا&#34;

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان "إنت صعبان عليا"

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ&#34;المنحلة&#34;

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ"المنحلة"

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

عربي

مصر توجه دعوة لإثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

مصر توجه دعوة لإثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان