المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف طلبات الزواج المقدمة في عام 2020

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، انه سيتم اليوم الثلاثاء، صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الالكتروني، وذلك للطلبات المقدمة من تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2020 حتى 31 تموز/ يوليو 2020، والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقا للمعايير المعمول بها.وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 104 مستفيدين، وبمبلغ إجمالي 310600 شيكل.وقالت الوزارة: "ستتم عملية الصرف بعد الساعة 12.30 من مساء اليوم الثلاثاء، عبر كافة فروع بنك البريد والانتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا".