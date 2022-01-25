شؤون فلسطينية

المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف طلبات الزواج المقدمة في عام 2020

المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف طلبات الزواج المقدمة في عام 2020
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، انه سيتم اليوم الثلاثاء، صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الالكتروني، وذلك للطلبات المقدمة من تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2020 حتى 31 تموز/ يوليو 2020، والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقا للمعايير المعمول بها.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 104 مستفيدين، وبمبلغ إجمالي 310600 شيكل.

وقالت الوزارة: "ستتم عملية الصرف بعد الساعة 12.30 من مساء اليوم الثلاثاء، عبر كافة فروع بنك البريد والانتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا".

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