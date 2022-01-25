فلسطين تشارك في اجتماعات اللجان الفنية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنشاركت هيئة رواد الكشافة والمرشدات الفلسطينية، ممثلة بالقائدة ريما دراغمة عضو لجنة الأنشطة والبرامج والقائدة مي الخالدي عضو لجنة تنمية المجتمع في الاجتماعات الفنية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، والتي افتتحت أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة مساء الاثنين 24/1/2022 وتستمر لغاية 27/1/2022 .وكان الرائد الكشفي فتحي فرغلي رئيس الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات قد افتتح اجتماع اللجان الفنية للاتحاد العربي لرواد الكشافة ،حيث رحب بالحضور الذين يمثلون رؤساء وأعضاء اللجان الفنية ومن ثم اتاح الفرصة للمشاركين بتعريف أنفسهم وكان من بين الحضور على المنصة الرائد الكشفي حسين سهل الامين العام المساعد للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والقائد محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري والقائد محمد سيد قاسم رئيس الجمعية المصرية لرواد الكشافة والمرشدات الذي طالب الحضور بالدعاء لمن رحلوا عنا خلال العام الماضي.واستعرض فرغلي ماتم من إنجازات خلال العام الماضي ٢٠٢١م لجميع اللجان واثني على لجنة الإعلام والتوثيق بالاتحاد العربي لرواد الكشافة برئاسة الرائد الكشفي على العلي على الجهود المتواصلة لمواكبة الأحداث في حينه بعد ذلك تم استعراض ما تم من إنجازات للجان الفنية خلال العام الماضي ٢٠٢١م وهي لجنة البرامج والأنشطة ولجنة خدمة وتنمية المجتمع والشراكات ولجنة الإعلام والتوثيق ولجنة تنمية الموارد المالية .