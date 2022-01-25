المرور بغزة: نراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للسائقين ولكن ليس على حساب حياة المواطن

رام الله - دنيا الوطنأكد العميد تامر شحادة مدير عام شرطة المرور بغزة، أن حوادث السير في قطاع غزة أخّف من السابق، لالتزام السائقين بتعليمات شرطة المرور، قائلًا: "هناك مخلفات لا تهاون فيها على الإطلاق وخاصة التي تشكل خطر على حياة المواطنين".وأضاف شحادة: "نراعي السائقين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ولكن ليس على حساب حياة المواطن"، لافتًا إلى أن المخالفات المرورية ليست هواية ورغبة لشرطة المرور، بل هي أخر وسيلة نضطر إليها للمحافظة على سلامة المواطنين.وأوضح مدير عام شرطة المرور بغزة، أن 74 % من حالات الوفاة التي نتجت عن حوادث السير في العام 2020، كان سببها أن السائق لا يحمل رخصة قيادة.وقال شحادة، إنه في العام 2021، بلغت نسبة حوادث السير التي نتج عنها ضحايا 21%، وهذا الانخفاض كان نتيجة الجهد الكبير الذي بذل لمحاربة ظاهرة قيادة المركبات بدون رخصة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة، منهم 33 طفل، خلال العام 2021.