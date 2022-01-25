شؤون فلسطينية

المرور بغزة: نراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للسائقين ولكن ليس على حساب حياة المواطن

المرور بغزة: نراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للسائقين ولكن ليس على حساب حياة المواطن
رام الله - دنيا الوطن
أكد العميد تامر شحادة مدير عام شرطة المرور بغزة، أن حوادث السير في قطاع غزة أخّف من السابق، لالتزام السائقين بتعليمات شرطة المرور، قائلًا: "هناك مخلفات لا تهاون فيها على الإطلاق وخاصة التي تشكل خطر على حياة المواطنين".

وأضاف شحادة: "نراعي السائقين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ولكن ليس على حساب حياة المواطن"، لافتًا إلى أن المخالفات المرورية ليست هواية ورغبة لشرطة المرور، بل هي أخر وسيلة نضطر إليها للمحافظة على سلامة المواطنين.

وأوضح مدير عام شرطة المرور بغزة، أن 74 % من حالات الوفاة التي نتجت عن حوادث السير في العام 2020، كان سببها أن السائق لا يحمل رخصة قيادة.

وقال شحادة، إنه في العام 2021، بلغت نسبة حوادث السير التي نتج عنها ضحايا 21%، وهذا الانخفاض كان نتيجة الجهد الكبير الذي بذل لمحاربة ظاهرة قيادة المركبات بدون رخصة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة، منهم 33 طفل، خلال العام 2021.

أخبار ذات صلة

إصابة مستوطن رشقا بحجارة شبان فلسطينيين قرب المسجد الإبراهيمي

إصابة مستوطن رشقا بحجارة شبان فلسطينيين قرب المسجد الإبراهيمي

&#34;من ناحية فنية&#34;.. كيف علّق رسامو الكاريكتير الفلسطينيين على رسومات الرئيس الراحل ياسر عرفات؟

"من ناحية فنية".. كيف علّق رسامو الكاريكتير الفلسطينيين على رسومات الرئيس الراحل ياسر عرفات؟

إصابة عدد من رعاة الماشية إثر اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

إصابة عدد من رعاة الماشية إثر اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف طلبات الزواج المقدمة في عام 2020

المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف طلبات الزواج المقدمة في عام 2020

فلسطين تشارك في اجتماعات اللجان الفنية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بالقاهرة

فلسطين تشارك في اجتماعات اللجان الفنية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بالقاهرة

الدفاع المدني بغزة يوجه رسائل مهمة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي غدًا

الدفاع المدني بغزة يوجه رسائل مهمة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي غدًا

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة مستوطن رشقا بحجارة شبان فلسطينيين قرب المسجد الإبراهيمي

إصابة مستوطن رشقا بحجارة شبان فلسطينيين قرب المسجد الإبراهيمي

فلسطين تشارك في اجتماعات اللجان الفنية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بالقاهرة

فلسطين تشارك في اجتماعات اللجان الفنية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بالقاهرة

الدفاع المدني بغزة يوجه رسائل مهمة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي غدًا

الدفاع المدني بغزة يوجه رسائل مهمة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي غدًا

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

مصرع صيّاد غرقًا في بحر غزة

مصرع صيّاد غرقًا في بحر غزة

منوعات

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

شاهد: مقطع حماسي من &#34;عروس بيروت 3&#34; يصدم الجميع

شاهد: مقطع حماسي من "عروس بيروت 3" يصدم الجميع

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان &#34;إنت صعبان عليا&#34;

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان "إنت صعبان عليا"

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ&#34;المنحلة&#34;

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ"المنحلة"

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

عربي

مصر توجه دعوة لإثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

مصر توجه دعوة لإثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان