الدفاع المدني بغزة يوجه رسائل مهمة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي غدًا

رام الله - دنيا الوطنكشف العقيد رائد الدهشان الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع وصول منخفض جوي جديد غداً الأربعاء.وقال الدهشان، لإذاعة (الأقصى): "ننصح المواطنين بضرورة الانتباه الجيد عند استخدام مدافئ الكهرباء والفحم والغاز، خلال المنخفض الجوي المتوقع غداً ويشمل قطاع غزة".وأضاف الدهشان، أنه عند استخدام مدافئ الغاز والفحم، يجب أن يكون هناك تيار من الهواء داخل غرفة التدفئة لتجنب حدوث أي اختناق.وتابع: "نناشد المواطنين بعدم ترك الفحم داخل الغرف عند النوم، ويجب إخراجه من المكان وإبعاده عن متناول الأطفال حتى لا يحدث حريق".وأشار الدهشان، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات اختناق في المنخفض الجوي الأخير، ولكن تم تسجيل حالات تطاير للألواح المعدنية نتيجة شدة الرياح، متابعًا: "نجدد مناشدتنا للمواطنين بضرورة تثبيت الألواح المعدنية المتواجدة على أسطح المنازل وملئ خزانات المياه حتى لا تتطاير وتسبب إصابات".وأوضح أن طواقم الدفاع المدني والعاملين في الميدان على جهوزية تامة للتعامل مع الأحداث وأي منخفضات جوية قد تأتي على قطاع غزة.