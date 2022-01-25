"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

رام الله - دنيا الوطنعقدت الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعاً توجيهياً للطلبة الفلسطينيين المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر لدرجة البكالوريوس للعام 2020؛ والذين تم تأجيل سفرهم بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لإجراءات قبول الطلبة في هذه المنح، بتسليمهم للوثائق المطلوبة وترتيب سفرهم، كما وُجهت للطلبة النصائح التي تسهل ظروف دراستهم الجامعية في الجزائر.من جهته، حث مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو الطلبة على تعزيز وترسيخ الصورة الإيجابية عن فلسطين وطلبتها، باعتبارهم سفراء لفلسطين في الجزائر، مشدداً على أهمية الجد والاجتهاد للحصول على الشهادات الجامعية؛ حتى يعودوا بالنفع على وطنهم، مذكرهم بواجباتهم الإنسانية والوطنية والأخلاقية.ولفت الحلو إلى أنه يجري التنسيق مع السفارة الفلسطينية في الجزائر لاستقبال الطلبة فور وصولهم، وتوجيههم لسكناتهم وأماكن دراستهم، متمنياً السلامة لهم خلال سفرهم وطوال فترة دراستهم؛ لا سيما في ظل التحديات التي تُواصل جائحة كورونا فرضها.