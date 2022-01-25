شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت 20 مواطنا، بينهم أسرى محررون.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، وهم: ماجد محمد طقاطقة (17 عاما)، وأحمد خالد طقاطقة (25 عاما)، ورامي علي طقاطقة (24 عاما)، وعايد محمد طقاطقة (26 عاما)، واياد سلطان طقاطقة (28 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبًا، والشقيقان محمد أحمد زعول (23 عاما)، وعمار (21 عاما) من حوسان غربًا، ورويد شاهين من بيت ساحور، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، وهم: محمد محمود الأحمد، وأمين عبد الرؤوف بشناق من بلدة رمانه غربًا، أثناء مرورهما على حاجز عسكري بالقرب من رام الله، كما اعتقلت الأسير المحرر جهاد بسام الشلبي من بلدة السيلة الحارثية غربًا، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والأسير المحرر الجريح ابراهيم عبد الرحيم جابر أبو بكر من بلدة يعبد جنوبًا.

وفي رام الله، اعتقلت تلك القوات الطالب في جامعة بيرزيت الأسير المحرر عيسى شلالدة من بلدة بيرزيت شمالًا، والأسير المحرر أمير أبو الظاهر من قرية أبو شخيدم، وصهيب حمايل من أبو فلاح شرقًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: أحمد عدنان مضية (35 عاما)، ومحمد أمير أبو ريان (25 عاما)، وعلي عوني أبو زلطة (20 عاما)، ونور أمجد العرجا (24 عاما)، من بلدة حلحول شمالا، والشاب فادي عبد الحليم أبو داود، من مدينة الخليل.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

الديمقراطية: وفدنا أنهى بنجاح مشاوراته مع القيادة الجزائرية

الديمقراطية: وفدنا أنهى بنجاح مشاوراته مع القيادة الجزائرية

أبو عمرو: نُشيد بالوتيرة السريعة التي تسير عليها لجنة الإعمار المصرية بغزة

أبو عمرو: نُشيد بالوتيرة السريعة التي تسير عليها لجنة الإعمار المصرية بغزة

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

&#34;16 عامًا من المرارة&#34;.. (الأورومتوسطي) يرصد تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

"16 عامًا من المرارة".. (الأورومتوسطي) يرصد تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

مصرع صيّاد غرقًا في بحر غزة

مصرع صيّاد غرقًا في بحر غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ25

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ25

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

بحر يعزي مسؤول ملف الإعمار المصري بوفاة العامل الشناوي

بحر يعزي مسؤول ملف الإعمار المصري بوفاة العامل الشناوي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

منوعات

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

شاهد: مقطع حماسي من &#34;عروس بيروت 3&#34; يصدم الجميع

شاهد: مقطع حماسي من "عروس بيروت 3" يصدم الجميع

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان &#34;إنت صعبان عليا&#34;

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان "إنت صعبان عليا"

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ&#34;المنحلة&#34;

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ"المنحلة"

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

عربي

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لبنان: حريق في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت

لبنان: حريق في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت