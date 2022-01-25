شؤون فلسطينية

بحر يعزي مسؤول ملف الإعمار المصري بوفاة العامل الشناوي

بحر يعزي مسؤول ملف الإعمار المصري بوفاة العامل الشناوي
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة أحمد بحر، اللواء حازم الإمام مسؤول ملف الإعمار في قطاع غزة المصري، معزيًا إياه بوفاة العامل محمد جلال الشناوي، أحد العاملين في المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة أثناء تأدية عمله.

وقال بحر خلال الاتصال :"تلقينا وشعبنا بألمٍ وحزنٍ بالغ نبأ وفاة العامل المصري محمد الشناوي بصعقة كهربائية خلال عمله، راجياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وأشاد بحر بتلبية الفقيد الشناوي مع رفاقه من مهندسين وعمال مصريين نداء الواجب والأخوة والإنسانية في المساهمة بإعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الأخير، مشيراً إلى أن فلسطين كلها تعد الفقيد الشناوي شهيداً.

وأكد بحر للواء الإمام على عمق العلاقة بين فلسطين ومصر، وأن الشعب الفلسطيني يعتز بالعلاقة الأخوية مع الشقيقة مصر.

من جهته، شكر اللواء حازم الإمام مسؤول ملف الإعمار في قطاع غزة المصري، على التعاز، وأكد مضي مصر في دعم فلسطين وشعبها.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

الديمقراطية: وفدنا أنهى بنجاح مشاوراته مع القيادة الجزائرية

الديمقراطية: وفدنا أنهى بنجاح مشاوراته مع القيادة الجزائرية

أبو عمرو: نُشيد بالوتيرة السريعة التي تسير عليها لجنة الإعمار المصرية بغزة

أبو عمرو: نُشيد بالوتيرة السريعة التي تسير عليها لجنة الإعمار المصرية بغزة

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

&#34;16 عامًا من المرارة&#34;.. (الأورومتوسطي) يرصد تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

"16 عامًا من المرارة".. (الأورومتوسطي) يرصد تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

مصرع صيّاد غرقًا في بحر غزة

مصرع صيّاد غرقًا في بحر غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا بدول العالم

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

حمدونة يحذر من سرعة انتشار (كورونا) في أوساط الأسرى

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ25

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ25

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون

بحر يعزي مسؤول ملف الإعمار المصري بوفاة العامل الشناوي

بحر يعزي مسؤول ملف الإعمار المصري بوفاة العامل الشناوي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

منوعات

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

شاهد: مقطع حماسي من &#34;عروس بيروت 3&#34; يصدم الجميع

شاهد: مقطع حماسي من "عروس بيروت 3" يصدم الجميع

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان &#34;إنت صعبان عليا&#34;

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان "إنت صعبان عليا"

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ&#34;المنحلة&#34;

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ"المنحلة"

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

عربي

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لبنان: حريق في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت

لبنان: حريق في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت