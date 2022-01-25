شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و894 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و894 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا)، اليوم الثلاثاء، بعد إجراء 2295 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة في التقرير اليومي، تسجيل 4 حالات وفاة، و (894) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 105 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن إجمالي تراكمي للمصابين  195328 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 4306 حالة، إجمالي المتعافين 189278 حالة.

وأكدت أن إجمالي الوفيات 1744وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 77 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت الوزارة: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 574746 شخصا".

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