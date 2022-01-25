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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية.

ودنس المستوطنون المنطقة الشرقية من الأقصى بعد اقتحامها في ظل الأجواء الماطرة، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، اقتحم المسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا، مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

وفي هذه الأثناء، يتحضر آلاف الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في صلاة "الفجر العظيم" يوم الجمعة القادمة بالمسجد الأقصى، ضمن فعاليات شد الرحال للمسجد والمحافظة عليه وصد هجمات المستوطنين وأطماعهم المتواصلة بالمقدس الإسلامي.

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