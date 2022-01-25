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الاحتلال يعتقل 13 مواطنا ويعتدي على أسيرة محررة بالضفة

الاحتلال يعتقل 13 مواطنا ويعتدي على أسيرة محررة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقالات طالت نحو 13 مواطنا في الضفة المحتلة في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، تخللها اقتحام منزل أسيرة محررة والاعتداء عليها بالضرب.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن حملة الاعتقالات طالت كلا من: المحرر أمير أبو الظاهر-أبو شخيدم شمال رام الله، الطالب عيسى شلالدة-بيرزيت شمال رام الله، جهاد بسام الشلبي- السيلة الحارثية غرب جنين، الجريح إبراهيم أبو بكر-يعبد جنوب جنين، محمد محمود الأحمد- رمانة غرب جنين، أمين بشناق-رمانة، صهيب حمايل- أبو فلاح شرق رام الله، فادي مروان النجار- بورين جنوب نابلس.

كما طالت الاعتقالات في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم كلا من: إياد سلطان طقاطقة، أحمد خالد طقاطقة، رامي علي طقاطقة، عايد محمد طقاطقة، ماجد محمد طقاطقة.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة المحررة أمل طقاطقة في بيت فجار واعتدت عليها بالضرب وحققت معها ميدانيا ومع شقيقها محمد.

كما سلمت الشاب محمد عمر طقاطقة من بيت فجار بلاغا لمقابلة مخابراتها.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

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