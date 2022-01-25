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العربية الفلسطينية: الجزائر تكمل الجهود المصرية الحثيثة في توحيد الفلسطينيين

العربية الفلسطينية: الجزائر تكمل الجهود المصرية الحثيثة في توحيد الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أكد عمران الخطيب، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، و المقيم في العاصمة الأردنية : " الجزائر تقود حوار المصالحة الفلسطينية وصولا لقواسم مشتركة في الوحدة الوطنية و إنهاء الانقسام الفلسطيني "، موضحا أن الانقسام يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية برمتها، مضيفا:" الجزائر تقوم بدور استثنائي منذ انطلاقة الثـورة الفلسطينية المعاصرة من حيث تقديم الدعم والإسناد بشكل شمولي وعلى كافة المستويات ".

جاءت أقوال الخطيب خلال لقائه بالسفير الجزائري محمد الشريف كورطة في المملكة الأردنية الهاشمية.

و أوضح الخطيب في تصريحاته أن انعقاد سلسلة من اللقاءات في الجزائر بين الفصائل الفلسطينية يأتي مع فترات التحضير لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المختلفة ، مؤكدا أن الجزائر تبذل ما بوسعها لتوحيد الفلسطينيين لمواجهة سياسات الاحتلال الاستيطانية العنصرية.

وثمن الخطيب اللقاء الثنائي الذي جمع  بين الرئيسين  تبون وأبو مازن، لافتا إلى أن الجزائر قدمت شيكا بمبلغ مائة مليون دولار دعماً لدولة فلسطين، داعيا الرئيس تبون إلى عقد لقاء ببن مختلف الفصائل الفلسطينية،  تبدأ في المشاورات للوصول إلى مؤتمر وطني جامع بين الفصائل الفلسطينية كافة.

و نفى عمران الخطيب، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية،  تدخل الجزائر في الشؤون الفلسطينية، أو فرض رؤيتها ، أو أن تستحوذ على دور مصر المحوري والأساسي، مشددا على حرصها في توحيد الصف الفلسطيني، و طي صفحة الانقسام البغيض، مشيرا إلى أن الجزائر ستتولى رئاسة القمة العربية المقبلة.

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