عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و894 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

القدس: استشهاد مواطن متأثرا بإصابته اختناقا بغاز الاحتلال السام في مخيم قلنديا

القدس: استشهاد مواطن متأثرا بإصابته اختناقا بغاز الاحتلال السام في مخيم قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصادر محلية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد المواطن فهمي حمد (57 عاما) بعد ساعات من استنشاقه الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء اقتحام مخيم قلنديا صباحا.

وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن الشهيد كان يعاني من أمراض مزمنة واشتكى من ضيق نفس بعد استنشاق الغاز السام وجرى على إثر ذلك نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة شهيدا، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

كانت قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت المخيم صباح اليوم واعتقلت الشاب أحمد امطير، بعدما اعتدت عليه بالضرب المبرح وزجت به في إحدى عرباتها العسكرية، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.

وأصيب جندي من قوات الاحتلال بحجر في رأسه، مما تسبب له بجرح استدعى نقله للعلاج.

فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واحدة بالرأس والأخرى بالظهر لشابين فلسطينيين خلال المواجهات، وتم نقلهما إلى مستشفى رام الله الحكومي.

كما أصيب سائق حافلة عالقة عند مدخل مخيم قلنديا بجروح في وجهه إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدني نحو زجاج الحافلة.

وأظهرت مشاهد مصورة، إغلاق قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للمخيم، ومنع حركة المركبات في الاتجاهين، الأمر الذي أحدث ازدحاما مروريا شديدًا في ظل تساقط المطر والأجواء الباردة جدًّا.

ويبعد مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من قلب مدينة القدس المحتلة، ويفصله عنها على بعد نحو 300 متر حاجز عسكري يعتبر شريان الحياة للسكان الفلسطينيين بين مدينتي رام الله والقدس.

ورغم قرب المخيم من مدينة القدس، عدا عن أن أصول عدد من العائلات فيه تعود لقرى فلسطينية قضاء المدينة المقدسة، إلا أنهم غير قادرين على دخولها إلا بعد عبور الحاجز، وبتصاريح إسرائيلية، وبعد عمليات تفتيش دقيقة.

ولم تتوقف معاناة الفلسطينيين في قلنديا على حياة اللجوء المكتظة بقصص الفقر والبطالة، بل تعدتها إلى إحاطة الجدار الفاصل الذي شيدته دولة الاحتلال، بالمخيم، بالإضافة لوقوعه قرب حاجز قلنديا العسكري، الذي يفصل الضفة عن القدس.

وبحكم قربه من حاجز قلنديا، يبقى المخيم نقطة احتكاك دائمة، ومشتعلة، حيث يشهد الكثير من المواجهات بين سكانه وقوات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و894 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 4 حالات وفاة و894 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

الاحتلال يعتقل 13 مواطنا ويعتدي على أسيرة محررة بالضفة

الاحتلال يعتقل 13 مواطنا ويعتدي على أسيرة محررة بالضفة

الاحصاء: ارتفاع مؤشر تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري بالضفة

الاحصاء: ارتفاع مؤشر تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري بالضفة

العربية الفلسطينية: الجزائر تكمل الجهود المصرية الحثيثة في توحيد الفلسطينيين

العربية الفلسطينية: الجزائر تكمل الجهود المصرية الحثيثة في توحيد الفلسطينيين

قيادي بحماس يعلق على اعتراف ايزينكوت بفشل عملية (سييرت متكال) بخانيونس

قيادي بحماس يعلق على اعتراف ايزينكوت بفشل عملية (سييرت متكال) بخانيونس

الاحتلال يعتقل 4 شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين

الاحتلال يعتقل 4 شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين

ثوري فتح يجتمع اليوم مع أعضاء من &#34;المركزية&#34;

ثوري فتح يجتمع اليوم مع أعضاء من "المركزية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية

الاحتلال يعتقل 13 مواطنا ويعتدي على أسيرة محررة بالضفة

الاحتلال يعتقل 13 مواطنا ويعتدي على أسيرة محررة بالضفة

الاحصاء: ارتفاع مؤشر تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري بالضفة

الاحصاء: ارتفاع مؤشر تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري بالضفة

العربية الفلسطينية: الجزائر تكمل الجهود المصرية الحثيثة في توحيد الفلسطينيين

العربية الفلسطينية: الجزائر تكمل الجهود المصرية الحثيثة في توحيد الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 4 شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين

الاحتلال يعتقل 4 شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من بيت لحم

إبقاء المدارس مفتوحة.. مجلس الوزراء من طوباس يصدر عدة قرارات هامة

إبقاء المدارس مفتوحة.. مجلس الوزراء من طوباس يصدر عدة قرارات هامة

أسرة الرئيس عرفات: نطالب الرئيس عباس بالتدخل لحماية إرث رفيق دربه وصديقه

أسرة الرئيس عرفات: نطالب الرئيس عباس بالتدخل لحماية إرث رفيق دربه وصديقه

منوعات

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

محمد رمضان وشقيقة مايكل جاكسون معا.. فما حقيقة الأمر؟

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

الملكة إليزابيث تسعى لمنح كيت ميدلتون هذا اللقب الجديد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

دينا الشربيني تكشف عن حلم حياتها الوحيد

شاهد: مقطع حماسي من &#34;عروس بيروت 3&#34; يصدم الجميع

شاهد: مقطع حماسي من "عروس بيروت 3" يصدم الجميع

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان &#34;إنت صعبان عليا&#34;

بعد الأزمة الأخيرة.. محمد التاجي يستفز محمد رمضان "إنت صعبان عليا"

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

ما حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين؟.. أشرف زكي يجيب

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ&#34;المنحلة&#34;

شاهد: تامر حبيب يهاجم منى زكي ويصفها بـ"المنحلة"

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: هالة صدقي تقدم نصيحة غريبة لجمهورها للقضاء على الملل

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: بطلة مسلسل العطار والسبع بنات تكشف عن سبب إبتعادها عن الفن

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

عربي

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لبنان: حريق في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت

لبنان: حريق في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت