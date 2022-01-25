القدس: استشهاد مواطن متأثرا بإصابته اختناقا بغاز الاحتلال السام في مخيم قلنديا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر محلية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد المواطن فهمي حمد (57 عاما) بعد ساعات من استنشاقه الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء اقتحام مخيم قلنديا صباحا.وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن الشهيد كان يعاني من أمراض مزمنة واشتكى من ضيق نفس بعد استنشاق الغاز السام وجرى على إثر ذلك نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة شهيدا، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).كانت قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت المخيم صباح اليوم واعتقلت الشاب أحمد امطير، بعدما اعتدت عليه بالضرب المبرح وزجت به في إحدى عرباتها العسكرية، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.وأصيب جندي من قوات الاحتلال بحجر في رأسه، مما تسبب له بجرح استدعى نقله للعلاج.فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واحدة بالرأس والأخرى بالظهر لشابين فلسطينيين خلال المواجهات، وتم نقلهما إلى مستشفى رام الله الحكومي.كما أصيب سائق حافلة عالقة عند مدخل مخيم قلنديا بجروح في وجهه إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدني نحو زجاج الحافلة.وأظهرت مشاهد مصورة، إغلاق قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للمخيم، ومنع حركة المركبات في الاتجاهين، الأمر الذي أحدث ازدحاما مروريا شديدًا في ظل تساقط المطر والأجواء الباردة جدًّا.ويبعد مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من قلب مدينة القدس المحتلة، ويفصله عنها على بعد نحو 300 متر حاجز عسكري يعتبر شريان الحياة للسكان الفلسطينيين بين مدينتي رام الله والقدس.ورغم قرب المخيم من مدينة القدس، عدا عن أن أصول عدد من العائلات فيه تعود لقرى فلسطينية قضاء المدينة المقدسة، إلا أنهم غير قادرين على دخولها إلا بعد عبور الحاجز، وبتصاريح إسرائيلية، وبعد عمليات تفتيش دقيقة.ولم تتوقف معاناة الفلسطينيين في قلنديا على حياة اللجوء المكتظة بقصص الفقر والبطالة، بل تعدتها إلى إحاطة الجدار الفاصل الذي شيدته دولة الاحتلال، بالمخيم، بالإضافة لوقوعه قرب حاجز قلنديا العسكري، الذي يفصل الضفة عن القدس.وبحكم قربه من حاجز قلنديا، يبقى المخيم نقطة احتكاك دائمة، ومشتعلة، حيث يشهد الكثير من المواجهات بين سكانه وقوات الاحتلال.