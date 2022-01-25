قيادي بحماس يعلق على اعتراف ايزينكوت بفشل عملية (سييرت متكال) بخانيونس

رام الله - دنيا الوطنعلق الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على اعتراف رئيس هيئة الاركان في جيش الاحتلال الاسرائيلي السابق، غادي أيزينكوت، بفشل عملية (سييرت متكال) في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة في عام 2018.وأكد رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن اعتراف ايزينكوت بأن عملية سييرت متكال في خانيونس كانت أفشل عملية خلال فترة ولايته، يدلل على انتصار المقاومة، وفشل الاحتلال الذريع في معركة حد السيف.وقال رضوان: "كل التحية لكتائب عز الدين القسام ولشهداء معركة حد السيف، وعلى رأسهم الشهيد نور بركة، وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن قدسنا وأسرانا وأهلنا".