شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين

الاحتلال يعتقل 4 شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان بينهم أسرى محررون من محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومدير نادي الأسير في جنين ومنتصر سمور"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد محمود الأحمد، وأمين عبد الرؤوف بشناق من بلدة رمانه غرب جنين اثناء مرورهما على حاجز عسكري بالقرب من رام الله، كما اعتقلت الاسير المحرر جهاد بسام الشلبي من بلدة السيلة الحارثيه غرب جنين بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والاسير المحرر الجريح ابراهيم عبدالرحيم جابر ابو بكر من بلدة يعبد جنوب جنين بعد مداهمة منزله.

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