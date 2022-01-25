صوافطة: الأسرى يعانون من نقص شديد في الملابس والأغطية في ظل المنخفضات الجوية المتتالية

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس والأسير المحرر، نادر صوافطة، اليوم الإثنين، أن الانتشار السريع لفيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين، سببه سياسة الإهمال الطبي المتعمدة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، مطالبا بخطوات سريعة وتضامنية واسعة معهم.وأوضح صوافطة أن إدارة السجون تنتهج سياسة اللامبالاة والاستهتار وعدم متابعة الحالات المرضية أو تلبية مطالب الأسرى الأساسية والضرورية المتعلقة بالوضع الصحي لهم.وأشار إلى أنه وفي ظل الشتاء البارد والمنخفضات الجوية المتتالية، فإن الأسرى يعانون من نقص شديد في الملابس الدافئة والأغطية والاحتياجات الأساسية لمواجهة برد الشتاء القارس.ولفت الانتباه إلى أن الوضع داخل سجون الاحتلال ينذر بخطورة عالية، خاصة في ظل عدم تعامل إدارتها مع هذا المرض وتوفير سبل الوقاية والحد من انتشار الفيروس في السجون.وبين أن السجون تشهد حالة من التوتر وعدم الاستقرار وبالذات بعد عملية نفق الحرية البطولية في سبتمبر الماضي، والتي أثرت بشكل كبير على إدارة سجون الاحتلال وتجاوزتها حتى وصلت للمستويات السياسية العليا في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.