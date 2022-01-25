قبادي بحماس: لقاء حسين الشيخ ويائير لابيد سياسة فاشلة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي إن لقاء حسين الشيخ مع وزير خارجية الاحتلال "يائير لابيد" استمرار لسياسة يتفق الكل الفلسطيني على فشلها.وأضاف البرغوثي أن "اللقاء محاولة عقيمة لاستعادة أوضاع سابقة"، مؤكدًا أن الجماهير الفلسطينية المشتبكة مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة تجاوزتها بشكل قاطع.وأشار البرغوثي إلى أن ما يضاعف خطورة هذا اللقاء أنه يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل، وفي ظل معاناة الأسرى، وخاصة تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد.وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" التقى أول أمس بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.وكتب الشيخ في تغريدة "التقيت وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، وأكدت على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية".