الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، واستدعت آخر لمقابلة مخابراتها.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ماجد محمد طقاطقة (17 عاما)، وأحمد خالد طقاطقة (25 عاما)، ورامي علي طقاطقة (24 عاما)، وعايد محمد طقاطقة (26 عاما)، واياد سلطان طقاطقة (28 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وسلمت محمد عمر طقاطقة والد الأسير ماجد، بلاغا لمراجعة مخابراتها، واقتحمت منزل الاسيرة المحررة امل طقاطقة.وفي حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد أحمد زعول (23 عاما)، وعمار (21 عاما)، ورويد شاهين من بيت ساحور، بعد دهم منازلهم ذويهم وتفتيشها.