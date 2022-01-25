الكاميرون: 8 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع قبل مباراة بكأس أمم إفريقيا

رام الله - دنيا الوطنلقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في تدافع أمام استاد رياضي في ياوندي عاصمة الكاميرون، قبيل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم.وقال تقرير وزارة الصحة: "تم تسجيل ثماني وفيات، لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة الى طفل، وجثة أخذها أفراد من العائلة".وفي وقت سابق قالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية "سي آر تي في"، إن "تدافعا على مدخل إستاد أوليمبي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى".وأشارت إلى أن حكومة الكاميرون والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يتابعان وضع الجرحى في مستشفيات المدينة.ووقع التدافع قبيل مباراة المنتخب الكاميروني ومنتخب جزر القمر.