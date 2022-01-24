تونس: استقالة مديرة الديوان الرئاسي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مديرة الديوان الرئاسي التونسي، نادية عكاشة، الاثنين، تقديم استقالتها إلى الرئيس قيس سعيّد، بعد سنتين من العمل.وأرجعت عكاشة (41 عاماً) وفق ما نشرت على (فيسبوك)، استقالتها إلى "وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن، ولذلك أرى من واجبي الانسحاب من منصبي".من جهته، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، ضرورة "تطهير" القضاء والبت في القضايا العالقة منذ سنوات.وأضاف: أن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع و لا بد من تطهيره من القضاة المتورطين في عدد من الملفات، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.