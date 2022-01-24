"أوضاع أمنية خطيرة بالضفة".. معهد الأمن القومي الإسرائيلي يحذر من ثلاثة تحديات





وبحسب المعهد، تواجه إسرائيل ثلاثة تحديات رئيسية وهي: المشروع النووي لإيران وسعيها لامتلاك أسلحة نووية وقدرتها على إنتاج قنبلة نووية، والأوضاع الأمنية الخطيرة في الضفة الغربية، والاستقطاب الاجتماعي الداخلي.



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أكد عند تسلمه نسخة من التقرير مساء اليوم أهمية رأب الصدع - لا سيما في القضايا السياسية - ومنع الانشقاق في المجتمع، لـ "الحفاظ على امن الدولة واستقرارها وازدهارها".





رام الله - دنيا الوطنحذر تقرير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، حول التحديات الاستراتيجية التي تواجهها تل أبيب، من عدم وجود خطة شاملة وطويلة الأمد للتصدي لهذه التحديات.