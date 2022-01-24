عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون الاستيلاء على السلطة وحل الحكومة والبرلمان

وكانت مصادر أمنية قالت في وقت سابق الاثنين: إن جنوداً احتجزوا الرئيس روك كابوري في معسكر للجيش، بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واغادوغو.



وظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين بالبزة المرقطة يتوسطهم ضابط برتبة كابتن تلا بيانا موقعا باسم الليفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، رئيس "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" التي نفذت الانقلاب واستولت على السلطة.



وقال البيان إن الجيش أطاح بالرئيس كابوري وحل الحكومة والبرلمان وعلق العمل بالدستور، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأضاف أن المجلس العسكري الحاكم قرر كذلك إغلاق حدود البلاد اعتبارا من الساعة صفر (بالتوقيتين المحلي والعالمي) من فجر الثلاثاء.



ووعد البيان بأن "تعود البلاد إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة" لم يحدد مدتها.



وأتى هذا الإعلان بعيد إعلان مصادر أمنية أن الرئيس كابوري محتجز منذ الأحد في ثكنة للجيش بعدما تمردت على سلطته وحدات عسكرية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن عسكريون في بوركينا فاسو، استيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، مشيرين إلى أنهم حلوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد.وقال العسكريون الانقلابيون في بيان تلاه أحدهم، عبر التلفزيون الرسمي الاثنين: إن البلاد "ستعود إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة".