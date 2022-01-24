شؤون فلسطينية

أسرة الرئيس عرفات: نطالب الرئيس عباس بالتدخل لحماية إرث رفيق دربه وصديقه

أسرة الرئيس عرفات: نطالب الرئيس عباس بالتدخل لحماية إرث رفيق دربه وصديقه
سها وزهوة عرفات - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت أسرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، مساء اليوم الاثنين، بياناً بشأن ما شهده المعرض الذي نظمه متحف ياسر عرفات، وما احتوى من صور كاريكاتورية "المثيرة للجدل".

ووفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد حيت سها وزهوة عرفات، زوجة وابنة الرئيس الراحل، "الأوفياء لإرث الشهيد ياسر لكل الفتحاويين والوطنيين الذين وقفوا بوجه محاولات تشويه إرث وتاريخ الشهيد ياسر عرفات".

وتابع البيان: "إذ نؤكد على ضرورة صون وحماية الرموز الوطنية الفلسطينية وعلى رأسهم الراحل جسداً الخالد في وجداننا أبو عمار إننا في أسرة الشهيد أبو عمار إذ ننظر بكثير من الاستغراب والريبة لهذا التطاول الفج على صورة الزعيم".

وطالب البيان الرئيس محمود عباس بالتدخل لحماية إرث رفيق دربه وصديقه ياسر عرفات، وبإعادة النظر في تركيبة مؤسسة ياسر عرفات بشكلها الحالي حيث أن مجلس الإدارة الحالي "من أول غزاوته كسر عصاته".

كما دعا البيان إلى حماية الرموز الوطنية جمعاء من "هذا العبث والذي تم للأسف بحضورٍ ومشاركةٍ رسمية من مؤسسات الدولة ورئيس الحكومة د محمد اشتية الذي نستغرب حضوره ومشاركته".

وكان متحف ياسر عرفات، أصدر مساء اليوم الاثنين، بياناً صحفياً حول الرسومات الكاريكاتيرية التي تم عرضها في معرض فلسطين وياسر عرفات.

وأكد في بيانه، أن هذه الرسومات خضعت إلى نقاش وفحص، وبالتالي سمح بنشرها، كما أنه لم يتم نشر الرسومات التي فيها جدل ديني او عرقي.

وقال: "إن الرسومات المعروضة وإذ كان بعضها جدلياً نوعاً ما، تُمثل وجهة نظر راسميها  في كيفية دعمهم للقضية الفلسطينية، ومُناصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات". 

وأضاف: "كما أنه تم رسم شخصية أبو عمار من منظورهم الفني والثقافي والاجتماعي الخاص بهم. فبعضهم رآه بمنظار صيني، وآخر جنوب إفريقي، وآخر برازيلي.. وهكذا، وجميعهم من منظار تضامني معنا".

وتابع المتحف بقوله: "حريصون كُل الحرص على الحفاظ على صورة وسيرة ومسيرة  ياسر عرفات وهذا هو العرض المتحفي، وما تم نشره بالمعرض لا يمس ياسر عرفات بشخصيته ورمزيته، ولكن فن الكاريكاتير من الفنون الجدلية والإبداعية، ومع ذلك فقد قمنا بمراجعة كل الرسومات المعروضة، وقد قمنا بإزالة كل الرسومات التي لم تلق تفهماً من الرأي العام الفلسطيني".

وتقدم المتحف بجزيل الشكر لكل الحريصين والمدافعين عن الصورة الرمزية للقائد المؤسس ياسر عرفات، وكل المتابعين لفعاليات ونشاطات المؤسسة.

وأثارت رسوم كاريكاتورية مسيئة للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، في معرض "كاريكاتير فلسطين وياسر عرفات" في مدينة رام الله، انتقاداً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب نشطاء فتحاويون بإزالة الرسوم المسيئة لأبو عمار، في المعرض الذي تنظمه مؤسسة ياسر عرفات وافتتحه رئيس الوزراء محمد اشتية أمس الأحد.

من جهته، قال محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح)، في تصريح صحفي: "تم الحديث مع  مؤسسة ياسر عرفات لازالة جميع الرسوم  الخاصة في الشهيد الرمز ياسر عرفات من المعرض وسيصدر توضيح من المؤسسة حول ذلك".

ومعرض "فلسطين وياسر عرفات" هو المعرض الثامن في سلسلة المعارض التي يُقيمها متحف ياسر عرفات، بعد "زاوية عمّار" و"زاوية الطفل الفلسطيني"، و"حارسة نارنا الدائمة"، و"بلادنا هي بلادنا" و"انتفاضة" و"ملصق" و"اقتلاع" و"اغتيال".

وافتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس الأحد، المعرض بمدينة رام الله، والذي تنظمه مؤسسة ياسر عرفات، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة انتصار الوزير ومدير عام المؤسسة أحمد صبح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 وقال رئيس الوزراء: "إن حجم المشاركة الكبير في المعرض يدل على حجم التضامن الدولي مع فلسطين وقضيتنا، ويدل على الجذور الراسخة لذكرى ياسر عرفات في المجتمع الدولي (...) كما رأينا في حجم المشاركة غير المسبوق من خلال العديد من اللوحات التي مثلت رؤية العالم لياسر عرفات بعيون الفنان وليس كما هي حقيقة ياسر عرفات، الحقيقة كما عكسها تخيل الفنان".

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