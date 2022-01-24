واشنطن تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء اليوم الاثنين، أن واشنطن أعلنت استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران.وكانت طهران طرحت اليوم احتمال إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في حال كانت ضرورية لإبرام تفاهم "جيد" معزز بضمانات خلال المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان الإثنين: إن "الجانب الأميركي يبعث برسائل بطرق مختلفة مفادها أنه يبحث عن مستوى معين من المباحثات المباشرة مع إيران"، وذلك في تصريحات متلفزة خلال مؤتمر في مقر وزارة الخارجية في طهران، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وأضاف "حاليا إيران لا تتحدث مباشرة الى الولايات المتحدة (...) لكن اذا بلغنا خلال المفاوضات نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية، الى مستوى معين من المباحثات مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا".