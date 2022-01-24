حماس تكشف تفاصيل زيارة الوفدين الهندسي والأمني المصريين للقطاع





وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن الوفد الهندسي جاء لمتابعة مشاريع الإعمار التي تقوم بها البعثة المصرية في قطاع غزة ضمن المبادرة التي أطلقتها مصر أثناء العدوان الإسرائيلي، في آيار/مايو الماضي.



وتابع: الوفد الأمني جاء للقاء القوى الفلسطينية، وذلك للحديث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وهناك جُملة من الملفات في الحالة الفلسطينية لمصر الدور الفاعل فيها.





وأكد قاسم أن هذه الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر ما بين حماس والقاهرة من زيارات واتصالات متبادلة.



وأشار المتحدث باسم حركة حماس، إلى أن الملف الأبرز والذي تضعه حماس دائماً على سُلم أولويات لقاءاتها مع كل الأطراف هو سُبل التخفيف من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بفعل الحصار المتواصل.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن زيارة الوفد المصري إلى قطاع غزة، هي لوفد أمني وهندسي معاً.