شؤون فلسطينية

حماس تكشف تفاصيل زيارة الوفدين الهندسي والأمني المصريين للقطاع

حماس تكشف تفاصيل زيارة الوفدين الهندسي والأمني المصريين للقطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن زيارة الوفد المصري إلى قطاع غزة، هي لوفد أمني وهندسي معاً.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أن الوفد الهندسي جاء لمتابعة مشاريع الإعمار التي تقوم بها البعثة المصرية في قطاع غزة ضمن المبادرة التي أطلقتها مصر أثناء العدوان الإسرائيلي، في آيار/مايو الماضي.

وتابع: الوفد الأمني جاء للقاء القوى الفلسطينية، وذلك للحديث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وهناك جُملة من الملفات في الحالة الفلسطينية لمصر الدور الفاعل فيها.

وأكد قاسم أن هذه الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر ما بين حماس والقاهرة من زيارات واتصالات متبادلة.

وأشار المتحدث باسم حركة حماس، إلى أن الملف الأبرز والذي تضعه حماس دائماً على سُلم أولويات لقاءاتها مع كل الأطراف هو سُبل التخفيف من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بفعل الحصار المتواصل.

أخبار ذات صلة

إبقاء المدارس مفتوحة.. مجلس الوزراء من طوباس يصدر عدة قرارات هامة

إبقاء المدارس مفتوحة.. مجلس الوزراء من طوباس يصدر عدة قرارات هامة

أسرة الرئيس عرفات: نطالب الرئيس عباس بالتدخل لحماية إرث رفيق دربه وصديقه

أسرة الرئيس عرفات: نطالب الرئيس عباس بالتدخل لحماية إرث رفيق دربه وصديقه

بشكل مفاجئ.. الدولار يشهد ارتفاعاً ملحوظاً أمام الشيكل

بشكل مفاجئ.. الدولار يشهد ارتفاعاً ملحوظاً أمام الشيكل

ضهير: هنالك إصابات متزايدة بمتحور (أوميكرون) في القطاع

ضهير: هنالك إصابات متزايدة بمتحور (أوميكرون) في القطاع

&#34;التعليم&#34; بغزة: الدوام طبيعي في كافة مدارس القطاع

"التعليم" بغزة: الدوام طبيعي في كافة مدارس القطاع

مجلس العلاقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

مجلس العلاقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

الطيراوي: &#34;الخزي والعار&#34; لمنظمي معرض عرفات في متحفه

الطيراوي: "الخزي والعار" لمنظمي معرض عرفات في متحفه

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس العلاقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

مجلس العلاقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

فيديو: إصابة فتى عقب صد مواطنين هجوماً للمستوطنين في حوارة

فيديو: إصابة فتى عقب صد مواطنين هجوماً للمستوطنين في حوارة

قيادي بـ (حماس): الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لعرفات &#34;عمل مدان ومرفوض&#34;

قيادي بـ (حماس): الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لعرفات "عمل مدان ومرفوض"

ناصر القدوة يهاجم مؤسسة ياسر عرفات: تراث أبو عمار وسيرته ليسوا بأمان

ناصر القدوة يهاجم مؤسسة ياسر عرفات: تراث أبو عمار وسيرته ليسوا بأمان

الهيئة المستقلة: الشهيد المسن عمر أسعد استشهد نتيجة سوء معاملة من جنود الاحتلال

الهيئة المستقلة: الشهيد المسن عمر أسعد استشهد نتيجة سوء معاملة من جنود الاحتلال

الاقتصاد بغزة: ندعو لعدم التعامل مع التسويق الشبكي أو الهرمي

الاقتصاد بغزة: ندعو لعدم التعامل مع التسويق الشبكي أو الهرمي

قيادي بالمنظمة: بعض فصائل منظمة التحرير لم تعلن بشكل رسمي عدم المشاركة في اجتماعات المركزي

قيادي بالمنظمة: بعض فصائل منظمة التحرير لم تعلن بشكل رسمي عدم المشاركة في اجتماعات المركزي

منوعات

وفاة مؤدي شخصية &#34;أرتوك&#34; في المسلسل التركي (قيامة أرطغرل)

وفاة مؤدي شخصية "أرتوك" في المسلسل التركي (قيامة أرطغرل)

شاهد: منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بأجواء رومانسية

شاهد: منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بأجواء رومانسية

أيمن زيدان يحتفل بيوم مولد ابنه المتوفى..فكم سنة مرت على وفاته؟

أيمن زيدان يحتفل بيوم مولد ابنه المتوفى..فكم سنة مرت على وفاته؟

فنان شهير يكشف عن رفضه لتجسيد دور البطولة في فيلم أصحاب ولا أعز

فنان شهير يكشف عن رفضه لتجسيد دور البطولة في فيلم أصحاب ولا أعز

بعد الشائعات.. ما آخر التطورات الصحية لحالة عادل إمام؟

بعد الشائعات.. ما آخر التطورات الصحية لحالة عادل إمام؟

شاهد: إلهام شاهين تهاجم منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز &#34;منافقين&#34;

شاهد: إلهام شاهين تهاجم منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز "منافقين"

شمس الكويتية تكشف عن سبب رفضها للتبرع بحملة أبو فلة لدعم اللاجئين

شمس الكويتية تكشف عن سبب رفضها للتبرع بحملة أبو فلة لدعم اللاجئين

شاهد: مي عز الدين تنضم لـ(تيك توك) بجريمة قتل

شاهد: مي عز الدين تنضم لـ(تيك توك) بجريمة قتل

يتهمه بالسب والقذف.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ عاجل ضد ناقد شهير

يتهمه بالسب والقذف.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ عاجل ضد ناقد شهير

شاهد: أحمد السقا يمارس هوايته المفضلة بشكل غريب ومثير للجدل

شاهد: أحمد السقا يمارس هوايته المفضلة بشكل غريب ومثير للجدل

عربي

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لبنان: سعد الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية

لبنان: سعد الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

لبنان: حريق في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت

لبنان: حريق في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت