دولي

بريطانيا تصدر قراراً بشأن قيود السفر للوافدين الملقحين

بريطانيا تصدر قراراً بشأن قيود السفر للوافدين الملقحين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حكومة المملكة المتحدة، الاثنين، رفع كل قيود السفر الصحية عن جميع الوافدين الملقحين بالكامل ضد فيروس (كورونا) اعتباراً من 11 شباط/فبراير المقبل.

وقالت الحكومة في بيان: إنه سيتم إلغاء كل اختبارات الفحص السلبية من (كورونا) المفروضة على المسافرين الوافدين على بريطانيا، بالنسبة للمسافرين الملقحين بالكامل، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).

ولفت البيان إلى أن الوافدين غير الملقحين بالكامل أو الذين أخذوا لقاحات لا تعترف بها الحكومة البريطانية سيكون عليهم تقديم شهادة فحص سلبية من فيروس (كورونا) قبل الوصول إلى بريطانيا.

ولفتت الحكومة البريطانية إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد "نجاح" برنامج التطعيم بالجرعات المعززة في بريطانيا.

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