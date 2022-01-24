"التعليم" بغزة: الدوام طبيعي في كافة مدارس القطاع
نفت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تعليق الدوام بالأيام المقبلة، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت الوزارة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه لم يصدر أي شيء عنها بشأن الدوام، مشيرة إلى أن "الدوام طبيعي في كافة مدارس قطاع غزة الحكومية والخاصة والوكالة ورياض الأطفال".
وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء، تتحدث عن قرار ستتخذه الوزارة بتعليق الدوام في المدارس يومي الأربعاء والخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.
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