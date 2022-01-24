الطيراوي: "الخزي والعار" لمنظمي معرض عرفات في متحفه



واعتبر الطيراوي "إقامة هذا المعرض المعيب جريمة تستوجب كواجب وطني محاسبة القائمين عليه، وطردهم من المؤسسة والمتحف فوراً، وتقديمهم للعدالة بتهمة الإساءة لصورة ورمزية وتاريخ أبو عمار ولفلسطين وشعبها الأبي المناضل".



وطالب الطيراوي الرئيس محمود عباس بإقالة المسؤولين عن متحف ياسر عرفات ومؤسسته، كإجراء أولي مقدمة لمحاكمتهم على هذه "الفعلة الشنعاء" بحق ياسر عرفات.



وأكد الطيراوي بأن الموقف الشعبي الساخط على هذه الرسومات الكاريكاتيرية، وموقف أبناء الحركة الشرفاء، وأبناء فلسطين عموماً هو البوصلة الحقيقية التي تعبر عن وطنية الشارع الفلسطيني الذي لا يسمح للمارقين المنتفعين الذين يحاولون حرف البوصلة عن اتجاهها الوطني، والإساءة لرموز الفعل الوطني والقادة المؤسسين.



وطالب الطيراوي بإزالة هذا المعرض وإزالة الرسومات فوراً ومنع استمرار هذه الجريمة المهزلة وردع مرتكبيها.

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الخزي والعار لمنظمي المعرض الجريمة في متحفه الذي لا زال يحوي كوفيته وسلاحه ورائحته، ويشهد على فعله الوطني المقدس".