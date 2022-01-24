"الصحة" بغزة تصدر تعميماً بشأن فتح مراكز صحية بالفترة المسائية لتلقي التطعيم وفحص (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، تعميماً بهدف التخفيف على المواطنين في تلقي خدمات التطعيم وفحص عينات (كوفيد-19) وخاصة ( الفحص السريع).وقالت الوزارة في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تقرر أن يمتد العمل حتى الفترة المسائية، على أن يكون العمل بهذا القرار بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء، مشيرة إلى أن الفترة المسائية تمتد للساعة 6 مساءً من الأحد إلى الخميس أسبوعياً خلال الفترة الحالية.وشددت على أن كافة مراكز الرعاية الأولية وعددها 47 مركز صحي حكومي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي يومياً.وفيما يلي مراكز الرعاية الصحية التي سيتم العمل بها بالفترة المسائية:1. مركز صحي مسقط جباليا- محافظة الشمال2. مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة3. مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة4. مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى5. مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس6. مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس7. مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح