شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تصدر تعميماً بشأن فتح مراكز صحية بالفترة المسائية لتلقي التطعيم وفحص (كورونا)

"الصحة" بغزة تصدر تعميماً بشأن فتح مراكز صحية بالفترة المسائية لتلقي التطعيم وفحص (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، تعميماً بهدف التخفيف على المواطنين في تلقي خدمات التطعيم وفحص عينات (كوفيد-19) وخاصة ( الفحص السريع).

وقالت الوزارة في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تقرر أن يمتد العمل حتى الفترة المسائية، على أن يكون العمل بهذا القرار بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء، مشيرة إلى أن الفترة المسائية تمتد للساعة 6 مساءً من الأحد إلى الخميس أسبوعياً خلال الفترة الحالية.

وشددت على أن كافة مراكز الرعاية الأولية وعددها 47 مركز صحي حكومي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي يومياً.

وفيما يلي مراكز الرعاية الصحية التي سيتم العمل بها بالفترة المسائية:

1. مركز صحي مسقط جباليا- محافظة الشمال

2. مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة

3. مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة

4. مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى

5. مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس 

6. مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس

7. مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح

أخبار ذات صلة

مجلس العلاقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

مجلس العلاقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

الطيراوي: &#34;الخزي والعار&#34; لمنظمي معرض عرفات في متحفه

الطيراوي: "الخزي والعار" لمنظمي معرض عرفات في متحفه

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

فيديو: إصابة فتى عقب صد مواطنين هجوماً للمستوطنين في حوارة

فيديو: إصابة فتى عقب صد مواطنين هجوماً للمستوطنين في حوارة

قيادي بـ (حماس): الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لعرفات &#34;عمل مدان ومرفوض&#34;

قيادي بـ (حماس): الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لعرفات "عمل مدان ومرفوض"

ناصر القدوة يهاجم مؤسسة ياسر عرفات: تراث أبو عمار وسيرته ليسوا بأمان

ناصر القدوة يهاجم مؤسسة ياسر عرفات: تراث أبو عمار وسيرته ليسوا بأمان

أيزنكوت يعترف: عملية خانيونس الأفشل خلال ولايتي

أيزنكوت يعترف: عملية خانيونس الأفشل خلال ولايتي

الهيئة المستقلة: الشهيد المسن عمر أسعد استشهد نتيجة سوء معاملة من جنود الاحتلال

الهيئة المستقلة: الشهيد المسن عمر أسعد استشهد نتيجة سوء معاملة من جنود الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس العلاقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

مجلس العلاقات يصدر دراسة حول السلوك التصويتي بالجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

الهيئة المستقلة: الشهيد المسن عمر أسعد استشهد نتيجة سوء معاملة من جنود الاحتلال

الهيئة المستقلة: الشهيد المسن عمر أسعد استشهد نتيجة سوء معاملة من جنود الاحتلال

الاقتصاد بغزة: ندعو لعدم التعامل مع التسويق الشبكي أو الهرمي

الاقتصاد بغزة: ندعو لعدم التعامل مع التسويق الشبكي أو الهرمي

قيادي بالمنظمة: بعض فصائل منظمة التحرير لم تعلن بشكل رسمي عدم المشاركة في اجتماعات المركزي

قيادي بالمنظمة: بعض فصائل منظمة التحرير لم تعلن بشكل رسمي عدم المشاركة في اجتماعات المركزي

وزير الأوقاف: السلطات السعودية بدأت منذ أمس الأحد إصدار تأشيرات العمرة للفلسطينيين

وزير الأوقاف: السلطات السعودية بدأت منذ أمس الأحد إصدار تأشيرات العمرة للفلسطينيين

شقيق الأسير أبو حميد: ناصر تحوّل لهيكل عظمي وفقد القدرة على استخدام أطرافه

شقيق الأسير أبو حميد: ناصر تحوّل لهيكل عظمي وفقد القدرة على استخدام أطرافه

محافظ سلطة النقد: المستقبل للتكنولوجيا المالية وأدعو الطلبة للتخصص بهذا المجال

محافظ سلطة النقد: المستقبل للتكنولوجيا المالية وأدعو الطلبة للتخصص بهذا المجال

وزير العمل: 6250 عاملة تعمل في المستوطنات

وزير العمل: 6250 عاملة تعمل في المستوطنات

منوعات

شاهد: منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بأجواء رومانسية

شاهد: منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بأجواء رومانسية

أيمن زيدان يحتفل بيوم مولد ابنه المتوفى..فكم سنة مرت على وفاته؟

أيمن زيدان يحتفل بيوم مولد ابنه المتوفى..فكم سنة مرت على وفاته؟

فنان شهير يكشف عن رفضه لتجسيد دور البطولة في فيلم أصحاب ولا أعز

فنان شهير يكشف عن رفضه لتجسيد دور البطولة في فيلم أصحاب ولا أعز

بعد الشائعات.. ما آخر التطورات الصحية لحالة عادل إمام؟

بعد الشائعات.. ما آخر التطورات الصحية لحالة عادل إمام؟

شاهد: إلهام شاهين تهاجم منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز &#34;منافقين&#34;

شاهد: إلهام شاهين تهاجم منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز "منافقين"

شمس الكويتية تكشف عن سبب رفضها للتبرع بحملة أبو فلة لدعم اللاجئين

شمس الكويتية تكشف عن سبب رفضها للتبرع بحملة أبو فلة لدعم اللاجئين

شاهد: مي عز الدين تنضم لـ(تيك توك) بجريمة قتل

شاهد: مي عز الدين تنضم لـ(تيك توك) بجريمة قتل

يتهمه بالسب والقذف.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ عاجل ضد ناقد شهير

يتهمه بالسب والقذف.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ عاجل ضد ناقد شهير

شاهد: أحمد السقا يمارس هوايته المفضلة بشكل غريب ومثير للجدل

شاهد: أحمد السقا يمارس هوايته المفضلة بشكل غريب ومثير للجدل

بعد طرده من شقته.. شاهد التعليق الأول لزوج الراحلة فايزة كمال

بعد طرده من شقته.. شاهد التعليق الأول لزوج الراحلة فايزة كمال

عربي

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس (كورونا)

لبنان: سعد الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية

لبنان: سعد الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية

لبنان: حريق في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت

لبنان: حريق في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت

الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي

الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي