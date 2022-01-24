قيادي بـ (حماس): الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لعرفات "عمل مدان ومرفوض"

رام الله - دنيا الوطناستنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرئيس الراحل ياسر عرفات والتي عُرضت في متحف عرفات برعاية مؤسسة ياسر عرفات.ووصف في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، الرسومات الكاريكاتورية المسيئة لعرفات في المعرض بأنها "عمل مدان ومرفوض".وقال بدران: "هناك ثوابت ورمزيات فلسطينية يحظر المساس بها أو التقليل من شأنها وفي مقدمتها الشهداء والأسرى والمقاومون".وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "أن تأتي هذا الإساءة وسط رام الله وبرعاية رسمية فهذا خطأ أكبر يتطلب معه محاسبة القائمين عليه".وأكد على أننا "شعب يعيش تحت الاحتلال وننظر بكل الاحترام والتقدير لكل من يواجه هذا الاحتلال ويحاربه في الماضي والحاضر والمستقبل".