منظمة الصحة العالمية: العالم في "منعطف خطير" من عمر (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، من أن العالم في منعطف خطير من عمر جائحة (كورونا)، لكنه قال إن الدول لديها الآن جميع الأدوات المتاحة لإنهاء المرحلة الحرجة من هذا الوباء.وقال في مؤتمر صحفي: "تدخل جائحة (كوفيد-19) الآن عامها الثالث، ونحن في منعطفٍ خطير.. يجب أن نعمل معاً لإنهاء المرحلة الحرجة من هذا الوباء. لا يمكننا السماح له بالاستمرار، ونحن نتخبط بين الذعر والإهمال".وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دول العالم على العمل معاً، لوضع نهاية للمرحلة الحرجة من جائحة كورونا، قائلاً إن لديها الآن "جميع الأدوات المتاحة للقيام بذلك"، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).وأضاف تيدروس، الاثنين، أن ألمانيا أصبحت أكبر متبرع للمنظمة، بدون إعطاء أي تفاصيل. وكانت الولايات المتحدة تاريخياً صاحبة أكبر مساهماتٍ مالية بين الدول الأعضاء في المنظمة.وحذر تيدروس، خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، من خطورة افتراض أن التمحور (أوميكرون) شديد العوى هو آخر نسخة متحورة من فيروس (كورونا)، وأن العالم أصبح في "الشوط الأخير من اللعبة".