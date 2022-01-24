لن يخوض الانتخابات.. سعد الحريري يُعلق عمله السياسي في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، اليوم الاثنين، تعليق عمله في الحياة السياسية، وعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، داعيا تيار المستقبل الذي يرأسه، إلى أن يفعل الشيء نفسه.وتعهد خلال مؤتمر صحافي، بعدم الترشح للانتخابات النيابية، وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).وأضاف الحريري أنه اتخذ هذه الخطوات لقناعته بأنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني، والانقسام الوطني، واستعار الطائفية واهتراء الدولة".