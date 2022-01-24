إسرائيل والإمارات تقتربان من التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة





وفي سياق مقابلة مع (مكان)، كشف حايك النقاب، عن أن إسرائيل والإمارات على وشك التوقيع قريباً على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مما سيعزز كثيراً أوجه التعاون الاقتصادي بينهما.



وقد صادقت حكومة الاحتلال أمس على إنشاء الصندوق لتشجيع استثمارات متبادلة لشركات من كلا الجانبين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بقيمة 100 مليون دولار للسنوات العشر المقبلة.





وأوضح حايك أن هذه الخطوة التي تم إنجازها خلال ثلاثة أشهر تعتبر هامة للجانبين.



رام الله - دنيا الوطنصرح سفير إسرائيل في أبو ظبي، أمير حايك، بأن إنشاء الصندوق المشترك لإسرائيل والإمارات، سيساهم كثيراً في تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة والأبحاث.