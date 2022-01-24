موقع: مئات الإسرائيليين انتقلوا للعيش بشكل دائم في دبي

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (إسرائيل 24)، اليوم الاثنين، أن نحو 1000 إسرائيلي انتقلوا للعيش والاستقرار في دبي خلال العام الماضي 2021.وقال الموقع: "إن عام 2021 شهد استقرار نحو ألف إسرائيلي في الإمارات بشكل دائم، مؤكدًا أن الإغلاقات التي فرضتها الحكومة بسبب جائحة (كورونا) ساهمت في دفع بعض الإسرائيليين للذهاب إلى الإمارات".وأضاف، أن مجمل الإسرائيليين الذين وصلوا الإمارات يعملون في المطاعم كطهاة، ومدراء لها، كما أنهم يعملون في مجالات التجارة والعقارات، ولهم محال تجارية متخصصة في بيع المجوهرات.وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بإسرائيل.ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، أبرمت الإمارات وإسرائيل عددًا من الاتفاقات التجارية، وارتفع عدد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في البلد الخليجي.