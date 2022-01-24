الهيئة المستقلة: الشهيد المسن عمر أسعد استشهد نتيجة سوء معاملة من جنود الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك ان الشهيد المسن عمر اسعد من جلجيلية استشهد نتيجة سوء معاملة منجنود الاحتلال، مشيرا ان التقرير الصادر عن جيش الاحتلال مضلل لادعائه ان الجنود تصرفوا بحسب التعليمات وان الوفاة نتجت عن ازمة قلبية عقب تقييده ووضعه في البرد.وأضاف دويك اليوم الاثنين، ان جيش الاحتلال فتح تحقيقا بوفاة المسن اسعد عقب طلب من أمريكا لأنه يحمل جنسيتها، مؤكدا ان الادعاء العام العسكري للاحتلال يدافع عن الجنود ولا يحاسبهم على اية انتهاكات.