قيادي بالمنظمة: بعض فصائل منظمة التحرير لم تعلن بشكل رسمي عدم المشاركة في اجتماعات المركزي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف: إن بعض فصائل منظمة التحرير لم تعلن حتى الان بشكل رسمي عن عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي مطالبا كافة الفصائل بحضور الجلسة التي وصفها بالهامة لمتابعة التحديات التي تعصف بالمشروع الوطني والقضية.واضاف ابو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين، ان اجتماع المجلس المركزي القادم سيبحث في القضايا السياسية والتنظيمية وتعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها مؤكدا وجود اجتماعات متواصلة لانجاح الجلسة.وكانت اللجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد المجلس المركزي عقدت اجتماعا لها امس في مقر منظمة التحرير، بمشاركة كافة أعضائها، وتم بحث الملفات التي ستعرض على المجلس المركزي المزمع عقده في السادس من الشهر القادم.وأقرت اللجنة الطلب من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي للحضور والمشاركة في أعمال المجلس.