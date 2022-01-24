شؤون فلسطينية

شقيق الأسير أبو حميد: ناصر تحوّل لهيكل عظمي وفقد القدرة على استخدام أطرافه

شقيق الأسير أبو حميد: ناصر تحوّل لهيكل عظمي وفقد القدرة على استخدام أطرافه
الأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
قال ناجي أبو حميد، إن شقيقه الأسير ناصر بوضع صحي خطير جدا، وتحوّل إلى هيكل عظمي، وفقد القدرة على استخدام أطرافه، وفقد القدرة على الكلام.

وأضاف ناجي الذي زار شقيقه، اليوم الاثنين، في مستشفى "برزلاي"، انه يتواجد مع ناصر أحد الممرضين الذي يحاول إطعامه، وانه تعرف عليه لكنه لم يتمكّن من الحديث معه.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ ناصر يقبع في مستشفى "برزلاي" بوضع صحي خطير منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث واجه منذ العام الماضي رحلة طويلة من سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء" ومنها خطأ طبي تعرض له بعد أنّ تبينت إصابته بسرطان في الرئة.

وأكد أن المرحلة التي وصل لها ناصر كانت نتاج سياسات ممنهجة واجهها خلال سنوات اعتقاله منذ عام 2002، علمًا أن مجموع سنوات اعتقاله وصلت لـ33 عاما، وهو محكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما.

وجدد نادي الأسير دعوته لأبناء شعبه بالاستمرار بنصرة الأسير البطل ناصر أبو حميد وعائلته.

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