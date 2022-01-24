شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد: المستقبل للتكنولوجيا المالية وأدعو الطلبة للتخصص بهذا المجال

محافظ سلطة النقد: المستقبل للتكنولوجيا المالية وأدعو الطلبة للتخصص بهذا المجال
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، الذي زار الجامعة حيث كان ضيف شرف في ندوة نظمتها كلية العلوم الإدارية والمالية بعنوان "التكنولوجيا الرقمية ودورها في القطاع المصرفي في فلسطين".

وقد رافق محافظ سلطة النقد نائبه الأستاذ محمد مناصرة، وكان إلى جانب رئيس الجامعة في الاستقبال، مستشار مجلس إدارة الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور عدلي صالح، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ومساعد رئيس الجامعة المهندس براء عصفور، وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور عبد الباسط ربايعة، ومدير العلاقات العامة في الجامعة الأستاذ فادي جمعة.

وقد رحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري بالوفد الضيف، وقدم له شرحا مفصلا عن الجامعة ونشأتها وتأسيسها، وأبرز البرامج الاكاديمية في الجامعة، وأوضح أن الجامعة تطرح العديد من البرامج الأكاديمية المختصة في الاقتصاد وإدارة المال والأعمال والعلوم المصرفية في درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

تلا الاستقبال، استضافة محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم في الندوة التي نظمتها كلية العلوم الإدارية والمالية بعنوان "التكنولوجيا الرقمية ودورها في خدمات القطاع المصرفي في فلسطين"، حيث بدأ الدكتور ملحم محاضرته بنبذة تعريفية عن سلطة النقد ودورها وأهدافها.

وتطرق الدكتور ملحم في محاضرته إلى العملة الرقمية والعملة الوطنية وسبب عدم تواجدها في فلسطين لعدة أسباب، مع التأكيد على أهمية التكنولوجيا الرقمية في فلسطين، مبينا دور البنوك المركزية حول العملات الرقمية وأين هي متوجهة في هذا الموضوع في فلسطين، وأكد أن المستقبل للتكنولوجيا المالية، داعيا الطلبة إلى التخصص في هذا الموضوع والبحث عنه بشكل أعمق، لان له مستقبل كبير سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

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