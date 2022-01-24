وزير العمل: 6250 عاملة تعمل في المستوطنات

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العمل نصري أبو جيش، البدء في تنفيذ برنامج لإيجاد فرص عمل محلية لأكثر من ستة آلاف عاملة في المستوطنات، مشيراً إلى تواصل الجهود لتوفير الدعم المالي لتلك البرامج.وأضاف أبو جيش، اليوم الاثنين، أن وزارة العمل بدأت من الأغوار برنامجاً بقيمة عشر مليون شيكل لتوفير فرص عمل لنحو ألفي عاملة في المستوطنات لحضهم على ترك العمل فيها.وأشار أبو جيش إلى أن العمل جارٍ لتوفير الدعم المالي للبرامج الثلاث التي أقرتها الحكومة العام الماضي، وهي إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، وتوفير دعم مالي لهن، بالإضافة إلى توفير قروض مالية لهن لإنشاء فرص عمل.وأوضح أبو جيش أن نحو 6250 عاملة تعمل في المستوطنات في مجالات الخدمات والصناعة والزراعة معظمهن معيلات لأسرهن بسبب ظروفهن الاقتصادية الصعبة.