ارتفاع كبير بأعداد إصابات فيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 5 وفيات و3620 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و364 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: حالتان في طولكرم، حالتان في نابلس، حالة في بيت لحم.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 181، قلقيلية 61، ضواحي القدس 197، بيت لحم 318، نابلس 487، الخليل 324، رام الله والبيرة 706، سلفيت 47، طوباس 46، جنين 113، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 990".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 10، قلقيلية 4، ضواحي القدس 4، بيت لحم 55، نابلس 52، الخليل 20، رام الله والبيرة 130، طوباس 17، جنين 12، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 50".وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 90 مصابا، بينهم 20 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.