شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا بتركيا تتابع أوضاع نحو 150 مواطناً بمراكز الاحتجاز

الخارجية الفلسطينية: سفارتنا بتركيا تتابع أوضاع نحو 150 مواطناً بمراكز الاحتجاز
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة دولة فلسطين في الجمهورية التركية ووزارتها وسلطاتها المختصة، أنها تتابع أوضاع المواطنين الفلسطينيين الذين تم احتجاهم في مراكز مختلفة بسبب قضايا تتعلق بالهجرة غير القانونية من تركيا الى الدول الأوربية.

جاء ذلك بتوجيهات من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، حيث أكدت الوزارة أن سفير دولة فلسطين فائد مصطفى، يشرف على هذه المتابعات بشكل يومي؛ للاطمئنان على أوضاع المواطنين الفلسطينيين الصحية والمعيشية من جهة؛ لإنجاز الافراج عنهم جمعيا في القريب العاجل.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد المواطنين الموقوفين بلغ 150 مواطناً موزعين على أكثر من مركز في عموم الجمهورية التركية.

من جانبه، أكد السفير د. أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية، أن الوزارة تتابع بإهتمامٍ كبير هذه القضية المأساوية الشائكة التي يدفع المواطن الفلسطيني فيها أثماناً باهظة ومعاناة كبيرة جراء وجوده تحت الإحتلال وبسبب النكبات المتتالية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الوزارة تتابع بإهتمام عديد المناشدات والنداءات والتسجيلات التي يطلقها عدد من أبناء شعبنا المحتجزين أو ذويهم على شبكات التواصل الإجتماعي. 

وجدد السفير الديك مناشدته للمواطنين الفلسطينيين بضرورة عدم المغامرة بحياتهم بأساليب الهجرة غير القانونية، والحذر من العصابات التي تُلقي بهم في المحيطات والبحار وتعرض حياتهم لمخاطر حقيقية، هذا بالإضافة لعمليات الإبتزاز البشعة التي يتعرضون لها. 

وأضاف الديك أن سفارات دولة فلسطين تتابع هذه القضية بإستمرار وتوليها الإهتمام اللائق، وتقدم لمواطنينا جميع المساعدات والمعونات المطلوبة وفقاً لإمكانياتها .

أخبار ذات صلة

متحف ياسر عرفات يصدر بياناً حول الرسومات التي نشرت بمعرض (فلسطين وياسر عرفات)

متحف ياسر عرفات يصدر بياناً حول الرسومات التي نشرت بمعرض (فلسطين وياسر عرفات)

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق نابلس

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق نابلس

البرديني: اهالي النقب ايقونة تحدي حفرت في الذاكرة الفلسطينية

البرديني: اهالي النقب ايقونة تحدي حفرت في الذاكرة الفلسطينية

اشتية يفتتح مدرسة الحاجة جميلة ابو خيزران بمحافظة طوباس

اشتية يفتتح مدرسة الحاجة جميلة ابو خيزران بمحافظة طوباس

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم قلنديا

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم قلنديا

الإعلام الحكومي بغزة ينعى العامل المصري الشناوي

الإعلام الحكومي بغزة ينعى العامل المصري الشناوي

​هيئة الاسرى: تخفيض الحكم الاداري بحق الاسير ماهر عناتي

​هيئة الاسرى: تخفيض الحكم الاداري بحق الاسير ماهر عناتي

رسوم مسيئة للرئيس الراحل أبو عمار في معرض كاريكاتير بمدينة رام الله

رسوم مسيئة للرئيس الراحل أبو عمار في معرض كاريكاتير بمدينة رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متحف ياسر عرفات يصدر بياناً حول الرسومات التي نشرت بمعرض (فلسطين وياسر عرفات)

متحف ياسر عرفات يصدر بياناً حول الرسومات التي نشرت بمعرض (فلسطين وياسر عرفات)

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق نابلس

الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل شرق نابلس

البرديني: اهالي النقب ايقونة تحدي حفرت في الذاكرة الفلسطينية

البرديني: اهالي النقب ايقونة تحدي حفرت في الذاكرة الفلسطينية

اشتية يفتتح مدرسة الحاجة جميلة ابو خيزران بمحافظة طوباس

اشتية يفتتح مدرسة الحاجة جميلة ابو خيزران بمحافظة طوباس

الإعلام الحكومي بغزة ينعى العامل المصري الشناوي

الإعلام الحكومي بغزة ينعى العامل المصري الشناوي

​هيئة الاسرى: تخفيض الحكم الاداري بحق الاسير ماهر عناتي

​هيئة الاسرى: تخفيض الحكم الاداري بحق الاسير ماهر عناتي

&#34;الفلسطينية للكهرباء&#34; تزوّد كهرباء الشمال بقدرة إضافية وتستمر بالمرحلة الثانية من مشروع مغذيات طولكرم

"الفلسطينية للكهرباء" تزوّد كهرباء الشمال بقدرة إضافية وتستمر بالمرحلة الثانية من مشروع مغذيات طولكرم

الاحتلال يهدد شقيق الشهيد الهذالين بعد اقتحام منزله في الخليل

الاحتلال يهدد شقيق الشهيد الهذالين بعد اقتحام منزله في الخليل

منوعات

شاهد: منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بأجواء رومانسية

شاهد: منة عرفة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بأجواء رومانسية

أيمن زيدان يحتفل بيوم مولد ابنه المتوفى..فكم سنة مرت على وفاته؟

أيمن زيدان يحتفل بيوم مولد ابنه المتوفى..فكم سنة مرت على وفاته؟

فنان شهير يكشف عن رفضه لتجسيد دور البطولة في فيلم أصحاب ولا أعز

فنان شهير يكشف عن رفضه لتجسيد دور البطولة في فيلم أصحاب ولا أعز

بعد الشائعات.. ما آخر التطورات الصحية لحالة عادل إمام؟

بعد الشائعات.. ما آخر التطورات الصحية لحالة عادل إمام؟

شاهد: إلهام شاهين تهاجم منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز &#34;منافقين&#34;

شاهد: إلهام شاهين تهاجم منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز "منافقين"

شمس الكويتية تكشف عن سبب رفضها للتبرع بحملة أبو فلة لدعم اللاجئين

شمس الكويتية تكشف عن سبب رفضها للتبرع بحملة أبو فلة لدعم اللاجئين

شاهد: مي عز الدين تنضم لـ(تيك توك) بجريمة قتل

شاهد: مي عز الدين تنضم لـ(تيك توك) بجريمة قتل

يتهمه بالسب والقذف.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ عاجل ضد ناقد شهير

يتهمه بالسب والقذف.. هاني شاكر يتقدم ببلاغ عاجل ضد ناقد شهير

شاهد: أحمد السقا يمارس هوايته المفضلة بشكل غريب ومثير للجدل

شاهد: أحمد السقا يمارس هوايته المفضلة بشكل غريب ومثير للجدل

بعد طرده من شقته.. شاهد التعليق الأول لزوج الراحلة فايزة كمال

بعد طرده من شقته.. شاهد التعليق الأول لزوج الراحلة فايزة كمال

عربي

الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي

الحوثيون يعلنون تفاصيل استهداف العمقين السعودي والإماراتي

الإمارات تعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه أبو ظبي

الإمارات تعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه أبو ظبي

الرئيس اللبناني: مقترحات وزير الخارجية الكويتي لإعادة بناء الثقة مع الخليج ستكون موضع &#34;تشاور&#34;

الرئيس اللبناني: مقترحات وزير الخارجية الكويتي لإعادة بناء الثقة مع الخليج ستكون موضع "تشاور"

للمرة الأولى منذ 2016.. تمثيل دبلوماسي إيراني باجتماع منظمة التعاون الإسلامي بالسعودية

للمرة الأولى منذ 2016.. تمثيل دبلوماسي إيراني باجتماع منظمة التعاون الإسلامي بالسعودية