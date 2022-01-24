الخارجية الفلسطينية: سفارتنا بتركيا تتابع أوضاع نحو 150 مواطناً بمراكز الاحتجاز

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين في الجمهورية التركية ووزارتها وسلطاتها المختصة، أنها تتابع أوضاع المواطنين الفلسطينيين الذين تم احتجاهم في مراكز مختلفة بسبب قضايا تتعلق بالهجرة غير القانونية من تركيا الى الدول الأوربية.جاء ذلك بتوجيهات من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، حيث أكدت الوزارة أن سفير دولة فلسطين فائد مصطفى، يشرف على هذه المتابعات بشكل يومي؛ للاطمئنان على أوضاع المواطنين الفلسطينيين الصحية والمعيشية من جهة؛ لإنجاز الافراج عنهم جمعيا في القريب العاجل.وأشارت الوزارة، إلى أن عدد المواطنين الموقوفين بلغ 150 مواطناً موزعين على أكثر من مركز في عموم الجمهورية التركية.من جانبه، أكد السفير د. أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية، أن الوزارة تتابع بإهتمامٍ كبير هذه القضية المأساوية الشائكة التي يدفع المواطن الفلسطيني فيها أثماناً باهظة ومعاناة كبيرة جراء وجوده تحت الإحتلال وبسبب النكبات المتتالية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الوزارة تتابع بإهتمام عديد المناشدات والنداءات والتسجيلات التي يطلقها عدد من أبناء شعبنا المحتجزين أو ذويهم على شبكات التواصل الإجتماعي.وجدد السفير الديك مناشدته للمواطنين الفلسطينيين بضرورة عدم المغامرة بحياتهم بأساليب الهجرة غير القانونية، والحذر من العصابات التي تُلقي بهم في المحيطات والبحار وتعرض حياتهم لمخاطر حقيقية، هذا بالإضافة لعمليات الإبتزاز البشعة التي يتعرضون لها.وأضاف الديك أن سفارات دولة فلسطين تتابع هذه القضية بإستمرار وتوليها الإهتمام اللائق، وتقدم لمواطنينا جميع المساعدات والمعونات المطلوبة وفقاً لإمكانياتها .